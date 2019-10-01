شاهد.. نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

نشر الشيف التركي بوراك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، يجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم في منزلها بلبنان. ويظهر في الفيديو الشيف بوراك وهو يقوم بتحضير المشاوي مع نانسي عجرم، ويتحدثون باللغة العربية. وظهر الشيف التركي يتحدث لنانسي، معبراً عن سعادته بلقائها وتمنى أن يراها في اسطنبول، ورحبت نانسي بدورها بضيفها ووعدته بزيارة اسطنبول. وعلق بوراك على الفيديو قائلاً: ” ما رأيكم بالطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم، برأيكم يكون الطعام له مذاق أفضل؟”.

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