لقاء القمة: أديل وبيونسيه تستعدان لإطلاق عمل.. وهنا التفاصيل!

أديل وبيونسيه هما قطبا الغناء في العالم، وتحظيان بجمهور عريض لا يقدر بعدد، وتحتلان مكانة مرقومة بين المتابعين تجعلهما محط أنظار جميع الشغوفين بالغناء والموسيقى في أرجاء العالم كافة. وبعد طول انتظار، تم الإعلان بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن تعاون مرتقب بين أديل وبيونسيه في ديو غنائي جديد؛ إذ فجّر ريان تيدير المغني والمنتج الأمريكي، ومؤسس فرقة ون ربيوليك، قنبلة من العيار الثقيل، وأعلن تحضير المغنيتين لأغنية جديدة، أثناء تواجده في Global Citizen Festival في نيويورك مؤخرًا. من جانبه، أكد تيدير أن الأغنية من كلمات وتلحين كريس مارتن، بطريقة العزف المنفرد على البيانو، كما أكد تيدير في أوائل الشهر الجاري، أن الألبوم سيتم إصداره شهر نوفمبر القادم، لكنه تراجع عن تاريخ الإصدار هذا الأسبوع.

يقول تيدير في هذا الشأن: “لقد أعلنت تاريخ إطلاق الألبوم بالفعل، لكن ثمة أشياء تمنع ذلك، قد نسابق الزمن وننجح في إطلاقه بالموعد المحدد، لكن كل ما يعنينا الآن هو التأكيد على إطلاق الألبوم وهذا هو الخبر السار على أي حال”. وأضاف: “أطلقنا الأغاني واحدة تلو الأخرى دون تقاعس أو تقصير، من بينها الأغنية المنفردة Rescue Me “أنقذني”، لفرقة ون ريبوليك التي أنتمي إليها وحققت نجاحًا باهرًا هذا العام، قد لا نعرف الوقت المحدد لانطلاق الألبوم، لكننا نعدكم بإصدار المزيد من الأغاني قبل إصداره”. من ناحية أخرى، أكد ماكسويل مقدم برنامج ماكسويل Z100، أن الأغنية ستكون ضمن الألبوم الجديد، الذي تحضر له بيونسيه 40 عامًا بعنوان Human “الإنسان”، والمقرر إطلاقه في نوفمبر القادم، وعندما سأل بيونسيه عن تفاصيل ألبومها الجديد، في مقابلة لها في برنامجه لم تكشف الكثير عن أسراره.

يذكر أن تيدير تعاون مع النجمتين من قبل، وحقق معهما نجاحات متتالية، فهو كاتب أغنية بيونسيه الشهيرة Halo، وأغنية Rumor Has It لأديل، بجانب العديد من الأعمال الفنية الأخرى. في المقابل، لم تعلق بيونسيه أو أديل على هذه المفاجأة؛ ما جعل الجمهور يتشكك في الأمر، لا سيما أن كل واحدة منهما تحضر لألبومها القادم؛ فأديل تحضر لألبومها المقرر إصداره ديسمبر المقبل، كما تجهز بيونسيه لألبومها المرتقب والمزمع إطلاقة نوفمبر المقبل، وتحظى كل منهما بشعبية كبيرة وشهرة واسعة، كما فازتا بالعديد من الجوائز العالمية تقديرًا لفنهما المتميز.