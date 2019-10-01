غدًا.. فيلم"الطيب والشرس واللعوب" في دور العرض السينمائي

ينطلق غدا الأربعاء عرض فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بدور العرض السينمائي، بداية من حفل الساعة الثالثة مساء.
ويشار إلى أن تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعونبكثرة خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال، وتعرقلت حياتهم بعيدا عن الأضواء لعدم الرغبة فيهم من قبل المنتجين والمخرجين وغيرهم فيقررون العودة من خلال إنتاجهم لعمل على نفقتهم الشخصية، وتدور أحداثه عن الكائنات الفضائية.
ويذكر أن "الطيب والشرس واللعوب" بطولة أحمد فتحي، مي كساب، محمد سلام، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، إنتاج مشترك بين أحمد السبكي وإيهاب السرجاني، سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.
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