عصام خليفة وعمرو سليم فى امسية بالاوبرا

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تعقد فى السابعة مساء غدا الاربعاء 2 اكتوبر على المسرح الصغير امسية للشاعر الدكتور عصام خليفة يلقى خلالها نخبة مختارة من اهم واحدث ابداعاته التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية ويتخللها فقرات موسيقية للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وتقدمها الاعلامية علا شوشة .

الجدير بالذكر ان الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى ادارة الموارد البشرية

من الجامعة الامريكية بالقاهرة وماجستير ادارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن ، نال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية والولايات المتحدة و كندا ، صدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى ، جواز مرورى الأخضر ، شرقية القسمات ، البنت القصيدة ، فى ساحة التحرير والأرض بالاضافة الى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والانجليزية ، عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية ، نشر له العديد من القصائد والمقالات فى عدد من الصحف الأجنبية والعربية ، حصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء التى تعد أكبر مسابقة متخصصة فى العالم العربي خلال دورتها السادسة بأبوظبي عن قصيدته " لا تسأل الجوزاء " .

اما عمرو سليم عازف مبدع وموزع موسيقي متفرد ، يمتاز باسلوب خاص فى العزف على الة البيانو ، تعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين المصريين والعرب ويضم ريبرتواره نخبة من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية .