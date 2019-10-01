فرسان الشرق تجسد سيرة الهلالى على مسرح الجمهورية

فى مستهل موسمها الفنى 2019 – 2020 تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض الهلالى تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت لمدة 3 أيام متتالية تبدأ الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، السبت 3 ، 4 ، 5 اكتوبر على مسرح الجمهورية .

العرض مستلهم من الملحمة الشعبية ابو زيد الهلالى ويبرز دور العلاقات الإنسانية خاصة الأسرية

منها فى مساعدة الفرد للتغلب على العثرات ويدور حول الشخصية التراثية المعروفة ابو زيد الهلالى وعشقه لزوجته والمكيدة التى دبرها اخيه للخلاص منه بهدف احتلال مكانته حيث حاول التفريق بينه وبين ابنه الوليد وظروف الحرب التى أدت الى مصرع العم الشرير على يد الابن بعد كبره ومحاولة الهلالى الانتقام من القاتل وتدخل الابنة والزوجة لمنع الكارثة .

الجدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً .