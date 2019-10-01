في ذكرى ميلاده..أبرز المحطات في حياة أمين الهنيدي

يحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان أمين هنيدي، كما أنه رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالدة في أذهان الملايين من جمهورة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر من أشهر ممثلي الكوميديا المصريين.

"بوابة الوفد" تستعرض لمتابعيها أبرز المحطات في حياة هنيدي الفنية:

التحق بمدرسة شبرا الثانوية وانضم إلى فرقة التمثيل بالمدرسة التحق بكلية الآداب.

اشترك في فريق التمثيل بالكلية لكنه ترك كلية الآداب والتحق بكلية الحقوق ثم قرر الالتحاق بالمعهد العالي

للتربية الرياضية وتخرج فيه في عام 1949 وعين مدرسا للتربية الرياضية.

وفي العام 1939 انضم امين الهنيدي إلى فرقة نجيب الريحاني ومثل مسرحية واحدة.

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وفي عام 1954 سافر إلى السودان وهناك التقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ "أبو لمعة" وكونا معا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم

بدايتة الحقيقية بعد عودته إلى القاهرة ولقائه بالفنان عبد المنعم مدبولي

والمؤلف يوسف عوف فاشتركوا معا في برنامج اذاعي شهير (ساعة لقلبك).

ثم التحق بعد ذلك بفرقة تحية كاريوكا ثم مسرح التليفزيون ولة أكثر من 40 فيلم، والعديد من المسرحيات.

توفي الفنان القدير أمين الهنيدي في يوم الخميس 3 يوليو 1986 عن عمر ناهز ال60 بعد ساعات من إنتهائه تصوير فيلمه الأخير "القطار" بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.

وتم دفع نفقة علاجه من قبل أسرته كنفقة إستلامه كجثة، إذ لم يكن لدى أسرته قبل وفاته ما يكفيهم من مال لنفقة العلاج.

وتم عرض الفيلم في شهر ديسمبر من نفس العام.