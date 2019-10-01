فيديو.. محمد رمضان يكسر حاجز المليون الثالث بـ"هما عايزينها فوضى"

حققت أغنية "هما عايزينها فوضى"، للفنان محمد رمضان، ثلاثة ملايين و 676,408 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمسة أيام على طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات

العالمي "يوتيوب".يشار إلى أن أغنية "هما عايزينها فوضي"، تناقش الأوضاع الحالية فى مصر، كما يعلن رمضان من خلالها دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية "انساي"، مع الفنان المغربي سعد لمجرد، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب منتصف يوليو الماضي، عبر موقع يوتيوب، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.