لأول مرة.. هانى حسن الأسمر يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوى لأول مرة على مسرحها النهر، حفلًا غنائيًا ضخمًا للفنان هانى حسن الأسمر نجل المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر. وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر. ومن المقرر أن يقدم هاني خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. يذكر أن ورث المطرب هانى حسن الأسمر حب الغناء من والده الراحل، وأول ألبوم صدر له كان بعنوان "صياد".

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