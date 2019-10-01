الليلة.. عرض "ولاد البلد" على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، عرض "ولاد البلد" على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

عرض " ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه،

الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد

صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.