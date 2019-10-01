تفاصيل مشاركة "بهججة" في عرض "اللي عليهم العين"

اختارت Cairo show فريق البنات الغنائي "بهججة" لبطولة أحدث مسرحياتها "اللي عليهم العين"، والتي تحدد افتتاحها يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري وهي مسرحية غنائية كوميدية للشباب إخراج محسن رزق وتأليف حاتم حسين.

وقال مجدي الهواري، الشريك المؤسس بـ"Cairo show"، فإن اختيار الفريق الشاب "بهججة" رهان فني جديد ثقة في أن لديهم كل مقومات النجاح بعدما حققته الفرقة بأغنياتها الحيوية المميزة التي تحمل حسًا شعبيًا يمتزج بخفة الظل والموسيقى الحديثة والروح الانتقادية الساخرة.

ويضم فريق "بهججة" الذي تأسس عام 2015 سمر جلال، وشروق الشريف، ووئام عصام، وتنضم إليهن الفنانة الشابة منة عرفة، في بطولة هذا العمل أمام النجمين خالد سرحان وليلى عز العرب، والفنانين أحمد بسيم وياسر الطوبجي.

تدور أحداث "اللي عليهم العين" حول رجل الأعمال المحب للمال والنفوذ "شقائق بك النعمان" الذي توفيت زوجته وتركت له 4 بنات: "أوكيد" شروق الشريف، المهووسة بالسوشيال ميديا والموضة

و"نرجس" وئام عصام مدمنة المخدرات وأغاني المهرجانات و"أقحوان"، سمر جلال التي تتعامل مع الحياة علي أنها ولد وليست فتاة و"زنبق"، منة عرفة المثقفة العدمية.

وحين يتم ترشيح "شقائق النعمان" لمنصب مرموق يكتشف أن أسلوب حياة بناته سيكون عائقًا أمام توليه المنصب ويدرك أنه لا يعلم شيئًا عن حياتهن الخاصة فيقرر الاقتراب من عالمهن السري بمساعدة مديرة المنزل "ورد" – ليلى عز العرب – لإصلاح أسلوبهن حسبما يتصور هو..وحين يحدث ذلك يجد الجميع أنفسهم في مواجهة مفاجآت غير متوقعة تصل إلي ذروتها في اليوم المقرر فيه إعلان ترشحه للمنصب رسميًا.