نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها بحركات رياضية في الجيم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نيرمين الفقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها من داخل إحدى صالات الجيم . وظهرت نيرمين في الصور وهي تستعرض رشاقتها بأدائها لعددا من التمارين الرياضية داخل الجيم . فظهرت وهي تؤدي تمارين صعبة بالوقوف على يديها رافعة قدميها أعلها . وكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” العودة إلي الجيم .. معملتش القبة من أيام المدرسة ” . Advertisements وتفاعل عدد كبير من متابعيها ومحبيها على الصور والذين أبدوا إعجابهم برشاقتها ولياقتها البدنية . وجاءت التعليقات تشجيعية وايجابية مثل : ” عاش يا وحش ” و ” لو واحدة عندها ٢٠سنة ممكن يجيلها الغضروف والله بس انتي بطلة .. أجمد يا بطل ” و ” ماشاء الله عليكي بجد ربنا يحرسك “. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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