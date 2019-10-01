محاولة طعن بسكين ضد مسلمات خلال فعالية مناهضة للتمييز في ألمانيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - نقلت وكالة الأناضول عن الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي ” بكر أقطاش ” عن نجاة سيدات مسلمات في مدينة ” أولم ” الألمانية من اعتداء بالسكين خلال فعالية ضد التمييز الذي تواجهه المسلمات يوم السبت الماضي .

وأوضح أن محاولة طعن السيدات وقعت خلال تنظيم مجموعة من السيدات فعالية نظمتها المنظمة في مدينة أولم .. مشيرا إلى أن شخصا اعتدى لفظيا في البداية على سيدات مسلمات تقفن خلف منصة تهدف للفت الانتباه للتمييز الذي تتعرض له المسلمات في الغرب .

وأنه بعد الاعتداء اللفظي أخرج ذلك الشخص سكينا وحاول طعن السيدات وصرخ مهددا ” سأقتلكم ” .. بينما تدخل المارة ومنعوا هذا الشخص من طعن السيدات بالسكين .

وتمكنت الشرطة من إيقاف هذا الشخص الذي حاول طعن السيدات وفتحت تحقيقا بالواقعة .

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