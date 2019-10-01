دولة عربية تمنع تدخين ” الشيشة ” في الأماكن المغلقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن إعلان المجلس البلدي في دولة الكويت يوم أمس الإثنين موافقته على الاقنراح الذي قدمه عضوا المجلس ” حمدي العازمي ” و ” محمد الرقيب ” بخصوص منع تدخين الشيشة في الأماكن المغلقة .

وقال حمدي العازمي : ” تمت الموافقة اليوم من قبل المجلس البلدي بعدد عشرة أعضاء على مقترحنا بمنع الشيشة بالأماكن المغلقة ” .

في حين امتنع امتنع اثنان من أصل 15 عضوا عن التصويت .

وتأتي موافقة المجلس البلدي عقب رفضه سابقا لاقتراح إلغاء الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات الذي تقدم به عضو المجلس حمدي العازمي ذاته في شهر إبريل الماضي حيث لاقى آنذاك انتقادات لاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا استياءهم من اقتراحه .