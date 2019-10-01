اليسا تحط رحالها في السعودية بعد البلبلة

“شكرًا صاحب السمو الوليد بن طلال وسالم الهندي لترحيبكما الحار وكرم ضيافتكما ودعمكما المستمر. كان من دواعي سروري الاجتماع بكما كما هو الحال دائمًا، للتخطيط الى الأمام والتنسيق كالمعتاد“، بهذه الكلمات فاجأت الفنانة اللبنانية اليسا الجمهور العربي بحط رحالها في السعودية في الساعات الماضية وذلك بعد البلبلة التي وقعت بينها وبين رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في الأيام الماضية.

اليسا لم تكشف أكثر عن تفاصيل الزيارة ولكن لا شك في أنها مهمة بتوقيتها خاصة بعد النقاش الحاد بينها وبين تركي آل الشيخ على خلفية طلب معجبة منه ان يستضيف اليسا في موسم الرياض لإحياء حفلة في المملكة. الا ان اليسا ردّت بجرأة وقالت “عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي استحق أن أتواجد فيه”. ردّ اليسا تطلب رداً من تركي آل الشيخ الذي قال: “عشان كذا لم تستحقي ان تدعي”. ليتدخل لاحقاً مدير شركة روتانا سالم الهندي طالباً من اليسا كتابة تغريدة تقدم فيها تحية للسعوديين في محاولة لتلطيف الأجواء قليلاً، خوفاً من تدهور الوضع بينهما بحسب “الاخبار”. لقراءة تفاصيل الخلاف (محدث-احتدام النقاش بين اليسا وتركي آل الشيخ).

نذكر ان اليسا تعمل على ألبومها الاخير مع “روتانا”، فهل هذا اللقاء لترطيب الأجواء والحديث عن تجديد عقدها مع الشركة بعدما هددت بالاعتزال لأنها لا تستطيع الاستمرار مع مافيا الإنتاج، وهل سنرى اليسا في حفلات السعودية قريباً؟