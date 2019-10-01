نيكول سابا تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بـ 6 أكتوبر

القاهرة - لايف ستايل
تستعد الفنانة نيكول سابا، لإحياء حفلاً غنائياً ضخمًا، مساء يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر من الشهر الجاري، وذلك بجامعة مصر للعلوم والتكتولوجيا.
ومن المقرر أن تقدم نيكول خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها :" براحتي، أنا طبعي كده، صورة سيلفي، قررت، مفيش مسحيل، وغيرها من الأغاني.
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