عاصي الحلاني يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية 8 نوفمبر

القاهرة - لايف ستايل
أعلن النجم اللبنانى عاصى الحلانى أنه يستعد لإحياء حفل غنائى، فى الثامن من شهر نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 28، ومن المقررأن يقدم الحلانى لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة وعددا من المفاجآت .
وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.
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