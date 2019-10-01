دينا الشربيني تتحدث عن شيرين رضا و"يوم تلات"

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن علاقتها بالنجمة شيرين رضا، الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الجمعة الماضي.

قالت دينا، في لقائها لإحدى المجلات على تليفزيون دبي: "أنا وشيكا صحاب أوي بنحب بعض أوي وهي جميلة".

وعن أغنية "يوم تلات" التي أطلقها الهضبة مؤخرًا، قالت دينا إنها أرسلت بعض الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي لشيرين، قائلة: "الناس عملوا حاجات لذيذة فيها حاجات تضحك بجد". وتابعت: "أغنية تحيرك فظيعة وكلامها حلو، حنية وطيبة كلام تحسه قريب".

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اختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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