أحمد فهمي في أول ظهور بعد مرض هنا الزاهد وأكرم حسني يعلق

القاهرة - لايف ستايل شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره، بأول صورة له منذ تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، أثناء قضائهما شهر العسل في سنغافورة. ونشر فهمي الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها على أحد شواطئ جزر المالديف في لقطة كوميدية. وعلق صديقه الفنان أكرم حسني على الصورة قائلًا: "مش كفاية بقى ونركز في شغلنا ولا إيه" Advertisements وكانت الفنانة هنا الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل في سنغافورة ودخلت المستشفى، وعادت إلى مصر منذ أيام، وتستعد لإجراء عملية جراحية. قد يهمك أيضاً : أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زفافهما

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