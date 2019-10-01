الفنان راغب علامة يستعد لـ«معركة كبرى»

يواصل النجم اللبناني راغب علامة، تحضيراته لأغنية جديدة بعنوان "معركة كبرى".

وكشف علامة، عن تفاصيل الأغنية خلال لقائه مع برنامج MBC Trending، وقال: "الأغنية ستكون بالشكل الخليجي، وإذا انتهى من تحضيرات الأغنية قريباُ، فسيطرحها خلال الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، الذي يشارك فيه ضمن المدربين".

كما لفت إلى أنه يتمنى أن يغنيها على الهواء مباشرة بإحدى حلقات البرنامج، معلقًا: "إذا قدرت أغنيها لايف بحلقة من الحلقات بيكون كتير منيح".

يشار إلى أن راغب، يشارك للمرة الأولى ضمن مدربين الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ، الذي يعرض عبر شاشة قناة‎ MBC 1.

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