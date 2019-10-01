هيفاء وهبى فى الحطابة من أجل "حجر الإسكندر"

القاهرة - لايف ستايل بدأت النجمة هيفاء وهبى تصوير فيلم "حجر الإسكندر" اليوم، فى القلعة بالحطابة وتجمع المشاهد الأولى بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوى وباقى فريق العمل ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين. يذكر أن فيلم "حجر الإسكندر" كان يحمل اسم "عقد الخواجة" وتم تغييره قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى والسورى معتصم النهار وأروى جودة ومصطفى خاطر وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة. قد يهمك ايضاً: مصطفى خاطر يقابل هيفاء وهبى فى حجر الاسكندر

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