شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي وحسن راتب يفتتحان مسرحا جديدا بمدينة سما سنبل للثقافة والزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح غدا الأربعاء النجم محمد صبحي والدكتور حسن راتب مسرحا جديدا بمدينة سما سنبل للثقافة والزهور ويعلن خلال الافتتاح الخطة المسرحية الجديدة لفرقة محمد صبحي خلال الفترة القادمة والتي يقدم خلالها 4 مسرحيات في إطار مشروعه الرائد " المسرح للجميع " .

كما سيعلن خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل الاحتفالية الضخمة التي يتم الإعداد لها بمناسبة مرور 50 سنة علي إنشاء فرقته المسرحية عام 1969 وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوارالفرقة والتى وصلت لـ 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.

يذكر أن آخر مسرحية قدمها النجم محمد صبحي من خلال فرقته المسرحية هي مسرحية " خيبتنا " والتي يشاركه في البطولة النجمة الكبيرة سميرة عبد العزيز والفنانة سماح السعيد وندي ماهر وميرنا زكري وبوسي الهواري وحازم القاضي وعبير فاروق وآخرين .