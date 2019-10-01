شكرا لقرائتكم خبر عن " عطيل يعود " اليوم بمهرجان المسرح العالمي في أكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم مسرحية "عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى وإخراج علاء الوكيل بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ضمن عروض مهرجان المسرح العالمي في دورته السابعة والثلاثين. تبدأ جميع العروض المشاركة بالمهرجان الساعة السابعة مساء ويعرض يوميا عمل مسرحي من 6 مسرحيات تتنافس علي جوائز المهرجان الذي يستمرحتى السبت 5 أكتوبر الذى سيشهد توزيع الجوائز. Advertisements يذكرإن المهرجان تقدم للمشاركة فيه 50 عرضًا وتم اختيار6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري. المهرجان يقام برعاية رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف ذكي ومدير المهرجان مصطفي حسني الكتبي ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " عطيل يعود " اليوم بمهرجان المسرح العالمي في أكاديمية الفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.