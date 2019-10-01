شكرا لقرائتكم خبر عن روبى روز تجرى جراحة بعد الإصابة التي وضعتها في دائرة خطر الشلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الممثلة الأسترالية روبي روز لعملية جراحية طارئة بعد إصابتها بجروح خطيرة تركتها في خطر التعرض للإصابة بالشلل، على حد قول الممثلة والموديل على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، بالإضافة إلى أنها نشرت فيديو لحالتها.

حيث وثقت نجمة مسلسل "Orange is the Black Black" تجربتها من خلال فيديو نشرته على حسابها أثناء إجراءها الجراحة.

وعلقت "روز" على الفيديو قائلة "إلى أي شخص يسأل لماذا سمحت لهم بتصوير العملية الجراحية، ألا تشاهدوا حلقة تشريح جرايس حيث تركوا منشفة في مريض، كما أننى أردت أن أرى ما يحدث عندما تبدأ العملية الجراحية".

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قالت روز إنها منذ حوالى الشهرين سقطت على ظهرها مما سبب لها الشعور بالألم، وكانت إصابتها اقتربت من قطع الحبل الشوكي، والتي تركتها في "ألم مزمن"، بالإضافة إلى أنها لم تكن قادرة على الشعور بذراعيها.

هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها روز لعملية جراحية خطيرة، فـفي يناير الماضي، كشفت روز أنها كانت مقيدة بالجلوس على الكرسى المتحرك، بعد أن خضعت لعملية جراحية تتعلق بقضايا العمود الفقري، وفقًا لما ذكرته مجلة بيبول.

تم اختيار "روز" للعب دور "Batwoman" في سلسلة CW التي ستعرض لأول مرة في 6 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "cnn".