شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تبهر جمهورها بحركات رياضية صعبة.. ومحبوها: "عاش ياوحش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة نيرمين الفقى، على ممارسة الرياضة والحفاظ على رشاقتها ولياقاتها، وأدت نيرمين تمارين رياضية صعبة، أبهرت متابعيها حيث أظهرت رشاقة وليونة جسدها.

وظهرت نيرمين فى الصور، التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تؤدى تمارين رياضية صعبة، وهى نائمة على رأسها وجسدها مرفوع بالكامل، وفى صورة أخرى ظهرت وهى تؤدى حركة " القبة" وكتبت قائلة:"معملتش القبة من أيام المدرسة".

وأنهالت تعليقات متابعيها، متغزلين في لياقتها ورشاقتها بشكل كبير، وجاءت التعليقات تشجيعية وايجابية مثل: " عاش يا وحش، لوواحدة عندها ٢٠سنه ممكن يجيلها الغضروف والله بس انتي بطلة، أجمد يا بطل".

يذكر إن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدوعادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.



نيرمين تلعب الرياضة نيرمين تلعب الرياضة

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تمارين صعبة لنيرمين الفقى تمارين صعبة لنيرمين الفقى



النجمة خلال أداء التمارين النجمة خلال أداء التمارين

نيرمين الفقى

