ظهور نادر لأسرة محمد هنيدي.. ابنته الشابة نسخة منه

للمرة الأولى... أسرة محمد هنيدي تحتفل بتكريمه في الجونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ظهر من خلالها الفنان محمد هنيدي مع أسرته التي حرصت على حضور الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي كرم من خلاله هنيدي وحصل على جائزة الإبداع بالمهرجان عن مشوراه الفني الكبير الذي تخطى الـ30 عاماً.

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وانهالت الكثير من التعليقات على صورة هنيدي مع أسرته، خاصة أن ملامح أبنائه تشبه ملامحه بشكل كبير، كما أن محمد هنيدي من نجوم الفن الذين لا يظهرون مع أبنائهم بشكل دائم، كما يقوم عدد كبير من الفنانين ودائماً ما يحرص على أن يكونوا بعيداً عن الأضواء.

حضور كبير من نجوم الوطن العربي في حفل تكريم هنيدي

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وحضر الحفل الختامي للمهرجان مجموعة كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم، ومن بينهم الفنان العالمي ستيفن سيجال ويسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ورجاء الجداوي وإيناس الدغيدي وتامر حبيب وأحمد خليل وهند صبري وأروى جودة وأحمد السقا وشيرين رضا وسيد رجب والإعلامية بوسي شلبي والكثيرون من نجوم الفن بمصر.

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ويستعد الفنان محمد هنيدي خلال الأيام المقبلة للسفر إلى المملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته الجديد 3 أيام في الساحل مرة أخرى بعد أن عرضها في موسم جدة الفني وحققت نجاحاً كبيراً وأشاد بها الكثيرون من جمهور المسرح بالمملكة، ويشارك في بطولة المسرحية كل من بيومي فؤاد ومها أبو عوف ومحمد محمود ومن إخراج مجدي الهواري.