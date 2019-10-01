احمد داود لزوجته علا رشدي: «أول مرة أشوفك حلوة»

علق الفنان أحمد داود على الإشادات التي تلقاها عن ظهوره العفوي رفقة زوجته الفنانة علا رشدي، خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي اختتمت فعالياتها يوم الجمعة الماضي.

أوضح داود خلال حواره ببرنامج ET بالعربي، أن بعض الإطلالات الخاصة بهما فاجأته، لاسيما ظهور زوجته ببذلة لأول مرة خلال عرض فيلم «نورا تحلم»، قائلاً: «كانت أول مرة أشوف علا بشخصيتها دي... قولتلها أنا أول مرة أشوفك حلوة كده والله... بقيت مبسوط وعمال أقول للمصورين صوروها صوروها يا جماعة شايفين حلوة ازاي».

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر (أيلول)، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019. بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.

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