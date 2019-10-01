تامر عاشور ينتظر الحكم النهائي في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي

في الوقت الذي يعيش فيه النجم تامر عاشور أجمل أيامه، بعد خطوبته دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، ونجاح ألبومه الأخير «أيام»، وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة «إيرث برودكشن المملوكة للمنتجة سارة الطباخ؛ إلا أنه من المنتظر أن يخرج من هذه الحالة، انتظاراً لحكم محكمة جنح التهرب الضريبي بالتجمع الخامس، التي تشهد محاكمة تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابياً بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.

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وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابياً بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفاً و269 جنيهاً خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة «أرت إستديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني».

