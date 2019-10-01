دينا الشربيني عن عمرو دياب: «أسطورة»!

هكذا وصفت دينا الشربيني عمرو دياب بعد حفلة بالجونة

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها بحفل المطرب عمرو دياب الذي أقيم قبل الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ووصفت دينا الشربيني عمرو دياب من خلال تعليقها على الصورة بالأسطورة وقالت «من حفل عمرو دياب الأسطورة»، وتفاعل الكثيرون من محبي دينا الشربيني مع الصورة التي نشرتها وأكدوا على وصفها لعمرو دياب.

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دينا الشربيني تستعد لتقديم الجزء الثاني من «زي الشمس»

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني تقوم حالياً بتصوير أحدث أعمالها السينمائية التي تعود من خلالها لشاشة السينما بعد غياب لفترة ليست بالقصيرة، وهو فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» التي تقوم ببطولته بجانب الفنان كريم عبدالعزيز التي تشاركه لأول مرة في عمل فني والفنان ماجد الكدواني ونيللي كريم وغادة عادل ومن تأليف أيمن وتار الذي يكرر تجربته مع الفنان كريم عبدالعزيز بعد نجاح تجربتهم في فيلم «نادي الرجال السري» الذي قدموه منذ عدة أشهر.

على ناحية أخرى تتابع الفنانة دينا الشربيني كتابة حلقات الجزء الثاني من مسلسلها الجديد زي الشمس الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعد أن حققت نجاحات كبيرة من خلال الجزء الأول الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم سوسن بدر وأحمد صلاح السعدني.

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