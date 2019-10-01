بالفديو وصلة رقص لحلا شيحة في الجونة تشعل السوشال ميديا

وصلة رقص لحلا شيحة وشقيقاتها بالجونة السينمائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنانة حلال شيحة، وهي تقدم وصلة رقص مع شقيقاتها هنا ورشا وذلك ضمن فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وأثار هذا المقطع ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن ظهوره به كان مفاجأة للكثيرين خاصة وأن حلا شيحة وشقيقاتها لم يتعود منهن الجمهور على هذه الممارسات التي قمن بها، والتي رفضها الكثيرون من جمهور حلا شيحة الذي ينتقدها طوال الفترات الماضية منذ أن قررت خلع الحجاب والعودة مرة أخرى إلى الوسط الفني.

حلا شيحه قدمت مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان

جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال، الذي شاركت في بطولته بجانب كل من محمد رمضان وماجد المصري ومنى عبدالغني وأحمد صيام وحنان سليمان وهنادي مهنا، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر. ولم يستطع رمضان وحلا أن يحققا النجاح المتوقع لهذا العمل، ووجه الكثير من الانتقادات لعدد من أبطال العمل بسبب طريقة التمثيل التي ظهروا بها طوال أحداث العمل بجانب الخلاف الكبير الذي نشب بين المؤلف عبدالرحيم كمال والمخرج إبراهيم فخر ومحمد رمضان بعد أن تردد أنهم قاموا بتغير عدد من الجمل الحوارية، التي كتبها عبدالرحيم في نص العمل؛ لكي يتناسب مع شخصية محمد رمضان.

وقد تردد الكثير من الشائعات حول حلا شيحة ومحمد رمضان وزواجهما، ولكنهما نفيا هذا الأمر تماماً.

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