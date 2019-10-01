تفاصيل العثور على جثة فنان شاب أمام منزله

تُوفي الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج «فنان العرب»، في ولاية وادي سوف جنوب شرقي الجزائر، حيث عثر عليه متوفياً أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية.

وكشفت أحد المواقع الجزائرية أن والد الفنان اكتشف جثته أمام باب المنزل أثناء خروجه لصلاة الفجر.

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وأكد أن الفنان تسلق عموداً كهربائياً من أجل القفز لمنزله بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح الجراج لركن سيارته فسقط متوفياً.

وكشف أن «كاميرا مراقبة الجيران رصدت حادثة سقوط الشاب خلال تسلقه عموداً كهربائياً ملاصقاً إلى جانب منزلهم».

يذكر أن الفنان زغدي كان أحد نجوم برنامج «فنان العرب» و«ألحان وشباب 3».

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