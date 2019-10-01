عمر عبداللات يهدي المصريين «على اسم مصر» للشاعر صلاح جاهين

بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري، أهدى الفنان الأردني عمر عبداللات الملقب في مصر بـ«صوت العروبة» أغنية خاصة أعدها خصيصاً على آلة العود من روائع كلمات الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، والذي اختارها لما تحمله كلمات الأغنية من مشاعر حب كبيرة لمصر التاريخ والعروبة التي يعشقها كل كبير وصغير فيها وخارجها، حيث تقول كلماتها المغناة:

على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء... أنا عندي مصـر أحب وأجمل الأشياء

بحبها وهـيّـه مالكة الأرض شرق وغرب... بـحـبهـا وهـيّـه مـرمـيّـة جـريـحـة حـرب

نسـهـر عـلـى حبـهـا... بالفن والإحساس... نسهر ودمع الحماس... يملالي تاني الكاس

واحنا يا حلوة الفدى... بــس اطـلبي وقولي

وقد أعد «صوت الأردن» عمر عبداللات لحن الأغنية بنفسه، وقام بتصويرها بطريقة تعبيرية لطرحها وعرضها من خلال قناته وصفحته الرسمية في موقع «اليوتيوب»، مؤكداً اعتزازه لمثل هذه الأعمال التي تعبر عما في صدره من محبة خاصة في حب قيادة وشعب جمهورية مصر العربية، معتبراً مصر وطنه الثاني.

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ويعتبر عمر عبداللات من المطربين العرب الذي شارك في عدد كبير من المناسبات الوطنية في مصر، وقدم مجموعة أعمال متنوعة في حب مصر، من بينها أغنية «يحكى أن» التي قدمها للجيش المصري من كلمات الشاعر مهدي الشيخ وألحانه، محققة انتشاراً كبيراً بين الشعب المصري.

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