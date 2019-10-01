هاني رمزي يسخر من هند صبري ويشبهها بشخصية سلطان التي قدمها في "غبي منه فيه"

مازح الفنان هاني رمزي، صديقته الفنانة التونسية هند صبري بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دروته الـ3، حيث أطلت ببدلة سوداء تشبه إلى حد كبير ملابس الرجال.

وأعاد هاني رمزي نشر تغريدة على «تويتر» لصورة صممها الجمهور تجمعه مع هند صبري في مهرجان الجونة وصورة له من فيلمه غبي منه فيه.

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وعلق قائلاً: «نفس الوقفة ونفس الشموخ بس طبعاً هند قمر مبروك على الجايزة وتستحقي أكتر من كده لأنك ممثله عبقرية».

وكانت هند صبري شاركت هاني رمزي في بطولة فيلم عايز حقي إنتاج عام 2003.

وحصلت هند صبري على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي عن دورها في فيلم نورا تحلم.

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