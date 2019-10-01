رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بفيديو لها من داخل الجيم "فيديو"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مقطع فيديو لها خلال ممارستها التمارين الرياضية استعرضت خلاله رشاقتها.

وكالعادة أثارت رانيا الجدل بهذا الفيديو، حيث انهالت عليها تعليقات الجمهور والمتابعين، والتي تضمن بعض التعليقات السلبية والشتائم، هذا بجانب بعض المعاكسات الجريئة.

يذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخراً في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «ليلة حب»، وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي حول مجموعة من الأقارب يتقابلون بعد فترة غياب طويلة تصل سنوات، وهو ما ينتج عنه عدة مواجهات بينهم بسبب الاختلافات التي طرأت عليهم وعلى طباعهم، وهو ما يؤدي إلى نشوب العديد من الخلافات.

ويشارك في الفيلم رانيا يوسف، هبة مجدي، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هاني، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

وكان آخر ظهور للفنانة رانيا يوسف الأسبوع الماضي خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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شاهدي الفيديو :



