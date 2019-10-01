أسرة العندليب توافق على طلب مينا مسعود

أكد محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ في تصريحات خاصة بالنيابة عن أسرة عبد الحليم بترحيب العائلة بقيام مينا بعمل فيلم عالمي عن عبد الحليم حافظ، لافتاً إلى أنه شيء يسعدنا ويشرفنا -وهذا على لسان شبانة- خروج فيلم عالمي عن عمه يبرز رحلة كفاحه وتربعه على عرش الغناء حتى وقتنا هذا رغم وفاته من عشرات السنين بفضل الله. وأيضاً سماع العالم أشهر أغانيه، والاطلاع على سر نجاحه وتفرده وتغلبه على المرض حتى وافته المنية.

واختتم بقوله: نحن نرحب بمينا مسعود، وعلى استعداد تام للقيام بأي شيء مشرف يخص العندليب، ونشكره على كلامه عن عبد الحليم وحلمه بخروج عمل فني عالمي عن العندليب.

الجدير بالذكر أن مينا قد سبق أن وصف العندليب بالأسطورة، وشارك إحدى الفرق البريطانية غناء إحدى أغانيه الشهيرة، وهي «جانا الهوى» في كواليس فيلمه العالمي الشهير علاء الدين.

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