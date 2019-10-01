فن ومشاهير

شاهد .. جينيفر لوبيز تحتفل بخطبتها على أليكس رودريجيز

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 11:43 صباحاً - نشرت الفنانة الأمريكية ” جينيفر لوبيز ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا من حفل خطبتها على أليكس رودريجيز .

وظهرت جينيفر لوبيز في الصور برفقة أليكس وأبنائهما أيضا والتى أعربت عن سعادتها لتحقيق هذه الخطوة فى حياتها .

وكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” شكرا كارول وبوب على هذه الليلة وحفل الخطوبة الأكثر جمالا وأناقة .. نحبكم ” .

يذكر أن العلاقة بين لوبيز وأليكس بدأت فى عام 2017 واستمرت بينهما حتى تم إعلان الخطوبة .

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وكان قد طلب أليكس رودريجز الزواج من جينيفر لوبيز في شهر مارس الماضي حيث قدم لها خاتم الزواج بعد أن ركع على قدمه على أحد الشواطئ فى مشهد رومانسي .

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