لجين عمران تشجع متابعيها على الاستثمار في العقارات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 11:43 صباحاً - شجعت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على الاستثمار في العقارات معتبرة أنه من افضل الاستثمارات.

ونشرت لجين عمران صورة لها وهي توقع احد العقود وعلقت قائلة: “انك تكون مستثمر في العقار و تبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل.. أنا الحمدلله بدأت في عام 2009 و بقناعة واضحة”.

واكدت لجين عمران على اقتناعها بالاستثمار في العقارات بالقول: “مقتنعة جدا بأن العقار هو الإبن البار .. و بأنه أفضل إستثمار لأنه ممكن يمرض لكن لا يموت

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