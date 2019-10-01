اليسا تشكر الوليد بن طلال وسالم الهندي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 11:43 صباحاً - بعد اثارتها الجدل في الفترة الماضية حول قرار اعترالها، كشفت الفنانة اللبنانية اليسا عن لقائها مع الامير الوليد بن طلال وسالم الهندي.

فقد نشرت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “شكرا للامير الوليد بن طلال وسالم الهندي لحسن الضيافة والاستقال والدعم الدائم”.

وتابعت اليسا: “كان من دواعي سروري لقائي معكم للتخطيط والتنسيق كالمعتاد”.

وكان ناشطون قد تداولوا امس مقطع فيديو للفنانة اليسا أثناء وصولها إلى الرياض ظهرت فيه مصابة في ذارعها اليمنى ما اثار حالة من الجدل بين متابعيها.