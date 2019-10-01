تفاصيل أول مهرجان سينمائي في السعودية

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن مسؤولو “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، الذي يعد أول مهرجان سينمائي دولي في تاريخ المملكة العربية السعودية، اختيار 12 فيلما للمشاركة في الدورة الأولى.

ووفقا لصحيفة “النهار” اللبنانية، ضمّت الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى 6 مشاريع عربية من لبنان ومصر وفلسطين والعراق.

ويدعم المهرجان مراحل الإنتاج السينمائي، بداية من السيناريو وحتى الجوانب التجارية المتعلقة بالتمويل والتوزيع وجذب الجماهير.

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وضمت اللجنة التي اختارت المشاريع أسماء في صناعة السينما العربية والعالمية، كلا من محمود صباغ الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجوليا بيرغرون مديرة سوق البحر الأحمر السينمائي، وأنطوان خليفة مدير البرنامج العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجاين ويليامز رئيسة قسم الدراسات في كلية مهرجان البندقية السينمائي، وسافينا نيروتي المديرة التنفيذية لتورينو فيلم لاب، كما شارك في قراءة المشاريع المقدمة للبرنامج كل من الكاتب والناقد السعودي فهد الأسطا، وليالي بدر، فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة زاهد على معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.

وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أعلن انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية، ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ولم يسبق للسعودية أن نظمت أي مهرجانات سينمائية، ويعد المهرجان الجديد حدثا تاريخيا.