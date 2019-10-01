متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها على انستاغرام، فيديو تظهر فيه أثناء ممارستها الرياضة.
وكانت رانيا يوسف قد لفتت الأنظار بإطلالتها، خلال مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مؤخراً في مصر، في الفترة ما بين 20 و27 سبتمبر الجاري.
واعتادت رانيا على مشاركة جمهورها بصور ومقاطع فيديو من داخل صالة الألعاب الرياضية، والتي تظهر مدى حرصها ممارسة الرياضة، والتمتع بقوام ممشوق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مهرجان الجونة.. رانيا يوسف تعود للرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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