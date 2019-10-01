بعد مهرجان الجونة.. رانيا يوسف تعود للرياضة

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها على انستاغرام، فيديو تظهر فيه أثناء ممارستها الرياضة.

وكانت رانيا يوسف قد لفتت الأنظار بإطلالتها، خلال مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مؤخراً في مصر، في الفترة ما بين 20 و27 سبتمبر الجاري.

واعتادت رانيا على مشاركة جمهورها بصور ومقاطع فيديو من داخل صالة الألعاب الرياضية، والتي تظهر مدى حرصها ممارسة الرياضة، والتمتع بقوام ممشوق.