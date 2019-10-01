مفاجآت كبيرة في ألبوم أحلام الجديد!

متابعة بتجــــــــــرد: تنشغل النجمة الإماراتية أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهور أحلام الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم نجمتهم.

وكشفت أحلام في لقاء خاص مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”، أن الألبوم سيتضمن العديد من المفاجآت الفنية الكبيرة، والأغاني المميّزة والطربية، التي تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين وأبرزهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن العثمان، ناصر الصالح، محمود الخيامي وغيرهم.

هذا وأعلنت أحلام أنها انتهت من تصوير ثلاث أغنيات من الألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال في فترات متلاحقة بعد طرح الألبوم في الأسواق.

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على صعيد آخر، تشارك النجمة أحلام في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” إلى جانب زملائها الحكام سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام أحيث في الأسابيع الماضية مجموعة من الحفلات في عدد كبير من البلدان العربية.