راغب علامة يخوض “معركة كبرى” قريبًا

يستعد السوبرستار راغب علامة لطرح اغنية خليجية جديدة بعنوان “معركة كبرى”.

وكشف “علامة”، خلال لقائه في برنامج “تراندينغ” مع الزميلة ندى عقيقي، الى أنه في حال استطاع ان ينتهي من الأغنية سيطرحها خلال عرض “ذا فويس”، متمنياً ان يقدمها خلال واحدة من الحلقات المباشرة من برنامج المواهب.

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وأكد السوبرستار ان الأغنية الخليجية جميلة جداً واسمها “معركة كبرى”.

آخر اعمال “علامة” الخليجية أغنية بعنوان “يابوي” من ألبوم “ما يجوز” طرحه عام 1989، ثم عاد وطرح “سر حبي” الفنان ابو بكر سالم ولكن بتوزيع جديد ورؤية فنية مختلفة.

نذكر ان السوبرستار يشارك للمرة الأولى ضمن لجنة تحكيم برنامج الموسم الخامس من “ذا فويس”، بالاضافة الى النجوم أحلام، محمد ‏حماقي وسميرة سعيد.