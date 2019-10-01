متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق مصمّم الأزياء حمودة كفارنة تشكيلته لخريف وشتاء 2020 من خلال متجره الجديد وبحضور عدد من المشاهير، أمثال رويدا المحروقي وديانا كرزون وصفاء سلطان، إلى جانب داليا مبارك وفاديا الطويل.
سجل كفارنة عام 2000 أولى خطواته في عالم الأزياء، حيث بدأ مشواره في عالم التصميم في سنّ السادسة عشرة، مستلهمًا شغفه من والدته وعشقها لتصميم الأزياء، حيث أبدع منذ ذلك الحين بتصميم تشكيلات تعبّر عن موهبته الكبيرة.
وسجّلت تصاميم حمودة حضورًا مميزًا حدّثنا عن تفاصيله من خلال هذا الحوار..
كانت هذه تفاصيل خبر حمودة كفارنة: أصمّمُ للمرأة بلا هويّة.. وهذه أهمّ خطوط الموضة لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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