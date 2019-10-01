نوره العميري تُثيرُ غضب الجمهور: قميصي أغلى من بيوتكم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الكويتية نوره العميري ضجّة كبيرة وحالة من الجدل، بعد تداول فيديو لها تظهر فيه وهي تردّ على منتقديها، بعد حادثة سخريتها من سائق سيارة أوبر.

وفي التفاصيل، بدأت القصّة عندما نشرت العميري فيديو خلال تواجدها في سيارة أوبر وهي تسخر من السيارة وبساطتها بطريقة مُبالغ فيها، ممّا أثار غضب الجمهور الذي هاجمها بقوّة وقسوة بسبب سخريتها من إمكانيات السّائق وتعاليها عليه.

لتخرج بعدها العميري بفيديو توضح به أنّها كل ما قالته كان مزاحًا فقط، وأنّ السّائق تقبّل الموضوع، متسائلة لماذا الناس يسارعون بالهجوم بدلًا من تقديم النصيحة.

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لم تنتهِ القصّة عند هذا الأمر، إذْ تعرّضت العميري لمزيد من الهجوم بعد تبريرها الذي لم يقنع الكثيرين، ممّا دفع البعض للسّخرية من ملابسها والستايل الذي تتبعه.

ويبدو أنّ تعليقات الجمهور حول ملابسها جعلت العميري تفقد السيطرة في ردها لتهاجمهم بطريقة غير محترفة، إذ نشرت فيديو هاجمت فيه كل من سخر من ستايلها، مُضيفة أنّ قميصها الذي ترتديه أغلى بكثير من صالة بيت هؤلاء الأشخاص.

ولم يلقَ ردّ العميري الذي وصفه الكثير بالفوقية استحسان الجمهور، والذين هاجمهوا تفاخرها بالملابس والأموال، مُستذكرين قول جبران خليل جبران: "لا تجعل ثيابك أغلى شي فيك حتى لاتجد نفسك يومًا أرخص ممّا ترتدي".