تراند اليوم : جميلة عوض: “الباجوري وساويرس وعيسى” لهم الفضل في الجائزة

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة بالنجاحات التي وصلت لها خلال الفترة الأخيرة، فقد حصدت الفنانة جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “الضيف”، في مهرجان “نيو فيجن” السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام.

وتقدمت بالشكر لكل من ساهم في وصولها لهذا النجاح، حيث قالت: “احب اشكر كل اللي ساهم في نجاحي ونجاح فيلم الضيف، للوصول لتلك الجائزة، هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة”.

كما إعربت عن عرفانها لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة، قائلة: “كمان احب اشكر كل الناس اللي ساعدتني ودعمتني علشان اكون ممثلة، تامر محسن، نيللي كريم، السيناريست نعومي، وطبعاً ماما وبابا، شكراً ليكم بجد”.

وتدور أحداث “الضيف” حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم مع جميلة عوض كل من النجوم خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك النجوم ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثى كضيوف شرف الفيلم.

كما تعتبر الفنانة جميلة عوض هي أخر عنقود الموهوبين في عائلة “عوض” الفنية، بعد والدها المخرج الكبير عادل عوض، ووالدتها الفنانة راندا، وجدها الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض.