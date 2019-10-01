كليب لعيونك الحلوين للفنان زياد برجي يقترب من 3 ملايين مشاهدة

بيروت - لايف ستايل حقق كليب لعيونك الحلوين للفنان اللبناني زياد برجي 2 مليون و872 ألف مشاهدة بعد طرحه على قناته الرسمية على يوتيوب يوم 30 أغسطس الماضي. أغنية كليب لعيونك الحلوين من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة والكليب من إخراج فادي حداد. وعلى صعيد آخر، أعلن زياد برجي، تعاونه مع الفنانة اللبنانية اليسا في البومها الجديد من خلال أغنيتين احدهما من ألحانه وكلمات أمير طعيمة وتحمل اسم حبة اهتمام. أما الثانية من تأليفه وألحانه باللهجة اللبنانية وتحمل اسم حقك علي. Advertisements قد يهمك ايضاً: مايا دياب تخطف الأنظار في أغنية مع زياد برجي

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