هيثم شاكر يحصل على جائزة أفضل مطرب فى 2019 من مهرجان "الفرانكو أراب"

يستعد المطرب هيثم شاكر للسفر إلى شرم الشيخ يوم السبت الموافق 26 أكتوبرالمقبل، لتسلم جائزة "المهرجان الدولي لموسيقي الفرانكو آراب" كأفضل مطرب لعام 2019، وذلك عن ألبوم "معرفة قديمة" الذى طرحه فى الأسواق مؤخراً وحقق نجاحاً .

ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هم "ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادرعبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة " كلمات أمير طعيمة وألحان عمرومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا " كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا " كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

إضافة إلى أغانى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمروألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامرعلى وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامرعلي وتوزيع شريف مكاوي، ماتغيبوش" كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا " كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا " كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع أحمد إبراهيم.

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يذكرأن هيثم شاكر طرح مؤخراً كليب أغنية "ما توصنيش" من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، إخراج المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وتم تصويره فى مدينة أثينا باليونان.

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