تعرفي علي حقيقة صورة محمد هنيدي مع إعلامي إسرائيلي

تداول بعض رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للفنان محمد هنيدي، بصحبة الإعلامي ومقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. ورد هنيدي على الصورة قائلا: "أنا معرفش مين أصلا ده.. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك". قد يهمك أيضاً : السقا وهنيدى صداقة عمرها 20 عاما صورة بألف معنى

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