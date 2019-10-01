دوا ليبا تستعد لحفلها في الإمارات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُحيي النجمة العالمية دوا ليبا حفلاً غنائياً في مدينة جميرا بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر المقبل. حيث ستؤدي أشهر أعمالها على مسرحٍ خاص تمّ بناؤه على سطح الماء في ذي بوينت، الواجهة التي تحظى بالإطلالات البحرية.

وتبدأ فعاليات الحفل الذي يقام بالشراكة مع Live Nation الساعة الرابعة عصراً، بمجموعة من الاستعراضات الفنية النابضة بالحياة في ساحة الجانب الغربي من واجهة ذي بوينت، وتدير العروض كل من @Moto_Dancers_Afrobeats و@Masterjedai و@deemafit، وذلك قبل أن تنطلق فقرة حفل "ليبا" الرئيسية.

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بشار إلى أن التذاكر طُرِحَت للحجز، علماً أن زوار الحفل سيتمكنون من التنقل من وإلى ذي بوينت عن طريق الباصات المتوفرة في عدة مواقع بجزيرة النخلة ابتداءً من الساعة 4 عصراً.

