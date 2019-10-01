أغنية آدم وراق تنقل معاناة اللاجئين السوريين في أوروبا









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّر المغنّي الشاب السوري آدم وراق عن حالة الاكتئاب التي تعتري اللاجئين السوريين في أوروبا بسبب افتقادهم للحياة الاجتماعية المعتادة في بلدهم الأم. حيث قدّم أغنية جميلة تعكس واقع حياتهم في المهجر، بينما يظن كثًر أنهم يعيشون سعداء

عنوان الأغنية "أربع حيطان" وهو يقدّمها بأسلوبٍ مشوِّق عبر الفيديو كليب. علماً أن الممثل والمغني السوري المولود في مدينة حلب لاجئ في هولندا، وله العديد من الأغاني، أبرزها "لسا الأمل فينا"، و"صفر مشاكل"، إضافةً إلى فيلم Nothing To Declare، الذي تم ترشّيحه إلى الأوسكار عن جائزة أفضل فيلم روائي قصير عن دولة هولندا.