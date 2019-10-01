"رجل الثلج" يتصدّر إيرادات السينما الأميركية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تصدّر فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”رجل الثلج“ (Abominable) إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققا 20.9 مليون دولار، فيما تراجعت إيرادات فيلم Downton Abbey إل 14.5 مليون دولار ليحلّ في المركز الثاني هذا الأسبوع. Advertisements وبينما صعد فيلم ”المحتالات“ (Hustlers) من المركز الخامس إلى المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 11.5 مليون دولار، بقي فيلم الرعب ”إت: الفصل الثاني“ (إت: تشابتر تو) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني على التوالي محققا 10.4 مليون دولار. هذا وتراجع فيلم الخيال العلمي (Ad Astra) من المركز الثاني إلى الخامس بإيرادت بلغت 10.1 مليون دولار.

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